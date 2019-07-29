Чего ожидать от курса доллара в августе - прогноз эксперта

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Почему возникло проседание курса доллара, и что от котировок можно ждать в августе этого года.
Свой прогноз сообщил для Youtube-канала Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев.
Как отметил эксперт, общая тенденция на снижение котировок началась с 25 июля. Основной причиной падения курса доллара эксперт считает поведение нерезидентов.
“Нерезиденты активно скупали ОВГЗ, они и были поставщиками валюты на рынок. Был переизбыток валюты, его и выкупал НБУ. Курс при этом активно проседал”, – сообщил эксперт.
На вопрос, почему курс пошел вверх, Алексей Козырев ответил:“В настоящее время объемы ОВГЗ на рынке сократились. Минфин и НБУ критическую сумму закрыли.
“Ситуации 25 грн за доллар уже не будет. Сейчас курс возвращается к тем рыночным условиям, которые возникают при отсутствии нерезидентов на рынке. И я уже не верю в то, что курс будет сильно проседать. Советую покупать валюту в тех объемах, которые фактически нужны людям: на путешествия, командировки и т.д. Но говорить о том, что сейчас стоит сделать большую инвестицию во что-то и купить, а потом продать – это уже под вопросом. Все будет зависеть от того, что будет происходить на рынке ОВГЗ”, – говорит эксперт.
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