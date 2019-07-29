0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Чего ожидать от курса доллара в августе - прогноз эксперта

Чего ожидать от курса доллара в августе - прогноз эксперта

Почему возникло проседание курса доллара, и что от котировок можно ждать в августе этого года.

Свой прогноз сообщил для Youtube-канала Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев.

Как отметил эксперт, общая тенденция на снижение котировок началась с 25 июля. Основной причиной падения курса доллара эксперт считает поведение нерезидентов.

“Нерезиденты активно скупали ОВГЗ, они и были поставщиками валюты на рынок. Был переизбыток валюты, его и выкупал НБУ. Курс при этом активно проседал”, – сообщил эксперт.

На вопрос, почему курс пошел вверх, Алексей Козырев ответил:“В настоящее время объемы ОВГЗ на рынке сократились. Минфин и НБУ критическую сумму закрыли.

Лучшие карты для валютообмена

“Ситуации 25 грн за доллар уже не будет. Сейчас курс возвращается к тем рыночным условиям, которые возникают при отсутствии нерезидентов на рынке. И я уже не верю в то, что курс будет сильно проседать. Советую покупать валюту в тех объемах, которые фактически нужны людям: на путешествия, командировки и т.д. Но говорить о том, что сейчас стоит сделать большую инвестицию во что-то и купить, а потом продать – это уже под вопросом. Все будет зависеть от того, что будет происходить на рынке ОВГЗ”, – говорит эксперт.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.