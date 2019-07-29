День финансов, 5 августа: встречаем IBAN, новые высоты столичных зарплат, и прогнозы по курсу на конец 2019

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник, 5 августа. Планы, прогнозы, новые стандарты.
Курс гривны на конец 2019 года. Прогноз ICU. Аналитики инвесткомпании ICU прогнозируют, что цена доллара может вырасти до 27 грн за $1. В то же время, к концу лета мало какие факторы могут повлиять на укрепление гривны, национальная валюта может укрепиться до уровня ниже 24 грн/$.
Новый стандарт для банковских счетов. С сегодняшнего дня новые счета будут открываться только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. Обязательным будет для всех клиентов банков с 1 ноября 2019 года.
Прогноз по ценам на автомобили. Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко прогнозирует, что с 2020 года авто будут существенно дорожать. По его словам, это связано с запретом со следующего года импорта новых авто без евро 6 и разрешением импорта старых авто без ограничений.
Почасовая подача воды. В Украине водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды. Объясняется это тем, что не хватает средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий. Это может коснуться в первую очередь городов областного значения, где бюджеты не могут рассчитаться за электроэнергию. Например, Ужгород, Житомир, Сумы.
Планы проведения налоговой амнистии. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами по вопросу проведения налоговой амнистии. Он выделяет три главных условия. Первое, амнистия капитала должна дать результат, второе — ставка, по которой происходит амнистия. И третье — не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем.
Зарплата киевлян выросла на 18%. Среднемесячная заработная плата в Киеве составляет 15 183 гривен, что на 18% превышает аналогичный показатель 2018 года. Как сообщают в КМДА, уровень безработицы в столице сократился на 6,7%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 19036 19
Цена молочной корзины быстро возрастает12 ч. назад - 613 8
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев10 ч. назад - 3019 8
В Украине могут ввести почасовую подачу водыОколо часа назад - 996 3
Бюджет недополучил 2,8 миллиарда гривен из-за льготы на солнечные батареи и ветряки - Минфин2 ч. назад - 286 3
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 19036 19
Три мобильных оператора готовятся изменить тарифы6 ч. назад - 14428 2
На польской границе возросли отказы во въезде украинцам9 ч. назад - 5432
Каким будет курс гривны на конец 2019 года – прогноз ICU (инфографика)7 ч. назад - 3285
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев10 ч. назад - 3019 8
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4341
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1521
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1424 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4425
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4829 2