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День финансов, 5 августа: встречаем IBAN, новые высоты столичных зарплат, и прогнозы по курсу на конец 2019

День финансов, 5 августа: встречаем IBAN, новые высоты столичных зарплат, и прогнозы по курсу на конец 2019

Понедельник, 5 августа. Планы, прогнозы, новые стандарты.

Курс гривны на конец 2019 года. Прогноз ICU. Аналитики инвесткомпании ICU прогнозируют, что цена доллара может вырасти до 27 грн за $1. В то же время, к концу лета мало какие факторы могут повлиять на укрепление гривны, национальная валюта может укрепиться до уровня ниже 24 грн/$.

Новый стандарт для банковских счетов. С сегодняшнего дня новые счета будут открываться только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. Обязательным будет для всех клиентов банков с 1 ноября 2019 года.

Прогноз по ценам на автомобили. Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко прогнозирует, что с 2020 года авто будут существенно дорожать. По его словам, это связано с запретом со следующего года импорта новых авто без евро 6 и разрешением импорта старых авто без ограничений.

Почасовая подача воды. В Украине водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды. Объясняется это тем, что не хватает средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий. Это может коснуться в первую очередь городов областного значения, где бюджеты не могут рассчитаться за электроэнергию. Например, Ужгород, Житомир, Сумы.

Планы проведения налоговой амнистии. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами по вопросу проведения налоговой амнистии. Он выделяет три главных условия. Первое, амнистия капитала должна дать результат, второе — ставка, по которой происходит амнистия. И третье — не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем.

Зарплата киевлян выросла на 18%. Среднемесячная заработная плата в Киеве составляет 15 183 гривен, что на 18% превышает аналогичный показатель 2018 года. Как сообщают в КМДА, уровень безработицы в столице сократился на 6,7%.

По материалам Finance.UA
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