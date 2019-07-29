0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 270 0

В Киеве средняя зарплата выросла до 15 тыс. грн

В Киеве средняя зарплата выросла до 15 тыс. грн

Среднемесячная заработная плата в Киеве составляет 15 183 гривен, что на 18% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Об этом заявила директор Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации Наталия Мельник, передает прес-служба КМДА.

Читайте также: Сколько зарабатывают украинские госслужащие

«По последним статистическим данным среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года», – отметила Наталия Мельник.

Также отмечается:

  • До 6,7% сократился уровень безработицы.
  • Оборот розницы вырос на 14,4%, а экспорт и импорт товаров – на 21,4% и 11,6% соответственно.
  • За первое полугодие текущего года на 19,5% увеличился объем строительных работ в столице.

Лучшие кредитные карты для хранения денег

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.