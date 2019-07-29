В Киеве средняя зарплата выросла до 15 тыс. грн

Среднемесячная заработная плата в Киеве составляет 15 183 гривен, что на 18% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Об этом заявила директор Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации Наталия Мельник, передает прес-служба КМДА.

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«По последним статистическим данным среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года», – отметила Наталия Мельник.

Также отмечается:

До 6,7% сократился уровень безработицы.

Оборот розницы вырос на 14,4%, а экспорт и импорт товаров – на 21,4% и 11,6% соответственно.