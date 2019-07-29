Данилюк рассказал о планах проведения налоговой амнистии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина ведет переговоры с западными партнерами по вопросу проведения налоговой амнистии.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире Радио НВ.
“Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка… <…> Первое, она (амнистия капитала, — Ред.) должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны. <…> Очень часто одна из причин — это слабость самой налоговой”, — сказал он.
Таким образом, подчеркнул Данилюк, ключевым условием проведения налоговой амнистии является реформирование налоговой службы.
“Вторым, конечно, является ставка, по которой происходит амнистия. <…> Это политический вопрос, на самом деле. И где эта граница, нам еще надо определить. И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем”, — добавил секретарь СНБО.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 13887 14
Украина вошла в пятерку стран, где установили больше всего ветроэлектростанцийВчера, 08:36 - 1674 9
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев4 ч. назад - 1856 7
Названы автомобили, которые со временем не ржавеютВчера, 11:11 - 79046 6
Банкиры рассказали, когда подорожает валютаВчера, 10:24 - 13368 4
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 13887 14
Всегда ли нужно отрабатывать две недели при увольнении с работыВчера, 17:03 - 11988
28% европейцев не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск (инфографика)Вчера, 12:03 - 5550
На польской границе возросли отказы во въезде украинцам3 ч. назад - 2703
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев4 ч. назад - 1856 7
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4127
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1463
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1381 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4377
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4781 2