Прогнозируют подорожание авто уже с 2020 года

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В Украине прогнозируют подорожание авто с 2020 года. Это связано с запретом со следующего года импорта новых авто без евро 6 и разрешением импорта старых авто без ограничений.
Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинськой Асоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на странице в Facebook.
“Запретом с 01.01.2020 импорта новых авто без евро 6 и разрешением импорта старых авто без ограничений (достаточно евро 2) нам хотят запретить ездить на новых авто, чтобы мы покупали только старые. Логика простая: обычно после 5-8 лет эксплуатации немец продаёт авто, так как ремонт его в Германии дорогой плюс экологический сбор со страховкой на старое авто дороже”, – указывает он.
По мнению Назаренка: “Лобби ЕС в Украине и лоббирует принятия таких законов, чтобы превратить Украину в страну-потребитель секуонд-хэнда из ЕС. Иначе где логика: старые можно ввозить с евро 2 и без техосмотра, а новые с евро 5 – запрещены”.
Украина внедрила “Евро-3” в 2013 году, “Евро-4” – в 2014, а экологический стандарт “Евро-5” начал действовать с 1 января 2016 года.
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