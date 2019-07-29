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Прогнозируют подорожание авто уже с 2020 года

Прогнозируют подорожание авто уже с 2020 года

В Украине прогнозируют подорожание авто с 2020 года. Это связано с запретом со следующего года импорта новых авто без евро 6 и разрешением импорта старых авто без ограничений.

Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинськой Асоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на странице в Facebook.

“Запретом с 01.01.2020 импорта новых авто без евро 6 и разрешением импорта старых авто без ограничений (достаточно евро 2) нам хотят запретить ездить на новых авто, чтобы мы покупали только старые. Логика простая: обычно после 5-8 лет эксплуатации немец продаёт авто, так как ремонт его в Германии дорогой плюс экологический сбор со страховкой на старое авто дороже”, – указывает он.

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По мнению Назаренка: “Лобби ЕС в Украине и лоббирует принятия таких законов, чтобы превратить Украину в страну-потребитель секуонд-хэнда из ЕС. Иначе где логика: старые можно ввозить с евро 2 и без техосмотра, а новые с евро 5 – запрещены”.

Украина внедрила “Евро-3” в 2013 году, “Евро-4” – в 2014, а экологический стандарт “Евро-5” начал действовать с 1 января 2016 года.

Справка Finance.ua

  • Верховная Рада в июне 2017 года перенесла введение стандарта экологической безопасности “Евро-6” в Украине с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.
  • Экологический стандарт “Евро-3” внедрен в Европейском Союзе с 1999 года, “Евро-4” – с 2005, “Евро-5” – с 2009, “Евро-6” – в сентябре 2015 года.
По материалам Finance.UA
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