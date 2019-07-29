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Вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов

Вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов

Украинская банковская система с 5 августа переходит на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Новые счета теперь будут открываться только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов.

Что входит в набор символов – код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка, объясняют в НБУ.

  • код страны (UA);
  • контрольный разряд (2 цифры);
  • код банка (6 цифр);
  • счет (длина номера счета не фиксируется, до 31 октября 2019 года он может быть от 5 до 14 символов, с 1 ноября — от 5 до 19 символов).
    Действующие номера счетов также будут изменены.

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Когда станет обязательным обязательным для всех клиентов банков – с 1 ноября 2019 года.

При этом все платежные картки остаются действительными и являются платежными инструментами, которые позволяют инициирровать перевод средств с банковского счета.

Переходный период – с 5 августа по 31 октября 2019 года. В этот период клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты “Код банка” и “Счет” в любых вариациях.

Справка Finance.ua

  • Переход на новый стандарт позволит сократить количество обязательных реквизитов для платежных документов.
  • Переводы как в границах Украины, так и за ее пределами будут проводиться быстрее.
По материалам Finance.UA
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