Вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов

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Украинская банковская система с 5 августа переходит на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Новые счета теперь будут открываться только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов.
Что входит в набор символов – код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка, объясняют в НБУ.
Когда станет обязательным обязательным для всех клиентов банков – с 1 ноября 2019 года.
При этом все платежные картки остаются действительными и являются платежными инструментами, которые позволяют инициирровать перевод средств с банковского счета.
Переходный период – с 5 августа по 31 октября 2019 года. В этот период клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты “Код банка” и “Счет” в любых вариациях.
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