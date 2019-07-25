День финансов, 31 июля: варианты перевода денег из Польши, планы большой приватизации, критика НБУ от Минфина

Среда, 31 июля. Как быстро перевести деньги из Польши в Украину, и почему Минфин раскритиковал НБУ.

Девять способов перевести деньги из Польши в Украину. Согласно данным польской исследовательской компании Selectivv, в Польше проживает около 1,3 млн украинцев. Им приходится искать способы быстрой передачи денег на родину. Если и вы озадачивались вопросом перевода денег из Польши – Finance.ua расскажет, как это сделать в новом материале.

Большая приватизация. Банки на прицеле. Офис Президента Украины анонсировал масштабную приватизацию с прицелом, в первую очередь, на банки. Говорят, что для привлечения в страну крупных иностранных финансово-банковых групп. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что будущее украинское правительство вынуждено разрешить большую и всеобъемлющую приватизацию, которая затронет даже Укрзализныцю и Укрпочту. Кто еще попадает под раздачу.

В Минфине раскритиковали НБУ. Министр финансов Украины Оксана Маркарова дала комментарий по поводу укрепления гривны. Об этом глава Минфина написала в комментарии под постом новоназначенного члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика. Она считает бездействие нацрегулятора в сдерживании роста курса гривны “граничащим с преступной халатностью”. Маркарова согласилась с автором текста, что укрепление гривны можно использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в частности учетную) и отменить все ограничения на движение капитала в стране.

Нафтогаз подсчитал убытки от аннексии Крыма. НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия ее группы подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге иск в отношении размера компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы Нафтогаз в Крыму. Нафтогаз просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долл. США.

ПриватБанк переводит счета клиентов на международные номера. С 5 августа 2019 года корпоративные клиенты ПриватБанка и предприниматели получат новые номера счетов в международном формате IBAN. Об этом сообщила пресс-служба банка. С 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины.

Стоимость автономеров. Проверяем онлайн. В Украине заработал сервис, с помощью которого можно онлайн проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр. Номерные знаки сгруппированы по 8 категориям. Владелец автомобиля имеет возможность отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот.