0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 84 0

День финансов, 31 июля: варианты перевода денег из Польши, планы большой приватизации, критика НБУ от Минфина

День финансов, 31 июля: варианты перевода денег из Польши, планы большой приватизации, критика НБУ от Минфина

Среда, 31 июля. Как быстро перевести деньги из Польши в Украину, и почему Минфин раскритиковал НБУ.

Девять способов перевести деньги из Польши в Украину. Согласно данным польской исследовательской компании Selectivv, в Польше проживает около 1,3 млн украинцев. Им приходится искать способы быстрой передачи денег на родину. Если и вы озадачивались вопросом перевода денег из Польши – Finance.ua расскажет, как это сделать в новом материале.

Большая приватизация. Банки на прицеле. Офис Президента Украины анонсировал масштабную приватизацию с прицелом, в первую очередь, на банки. Говорят, что для привлечения в страну крупных иностранных финансово-банковых групп. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что будущее украинское правительство вынуждено разрешить большую и всеобъемлющую приватизацию, которая затронет даже Укрзализныцю и Укрпочту. Кто еще попадает под раздачу.

В Минфине раскритиковали НБУ. Министр финансов Украины Оксана Маркарова дала комментарий по поводу укрепления гривны. Об этом глава Минфина написала в комментарии под постом новоназначенного члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика. Она считает бездействие нацрегулятора в сдерживании роста курса гривны “граничащим с преступной халатностью”. Маркарова согласилась с автором текста, что укрепление гривны можно использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в частности учетную) и отменить все ограничения на движение капитала в стране.

Нафтогаз подсчитал убытки от аннексии Крыма. НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия ее группы подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге иск в отношении размера компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы Нафтогаз в Крыму. Нафтогаз просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долл. США.

ПриватБанк переводит счета клиентов на международные номера. С 5 августа 2019 года корпоративные клиенты ПриватБанка и предприниматели получат новые номера счетов в международном формате IBAN. Об этом сообщила пресс-служба банка. С 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины.

Стоимость автономеров. Проверяем онлайн. В Украине заработал сервис, с помощью которого можно онлайн проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр. Номерные знаки сгруппированы по 8 категориям. Владелец автомобиля имеет возможность отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.