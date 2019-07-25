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ПриватБанк переводит счета клиентов на международные номера

ПриватБанк переводит счета клиентов на международные номера

С 5 августа 2019 года корпоративные клиенты ПриватБанка и предприниматели получат новые номера счетов в международном формате IBAN.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

“Перевод на новые реквизиты счетов будет происходить автоматически, до 5 августа новые счета и выписки будут доступны в «Приват24 для бизнеса»”, – говорится в сообщении.

ПриватБанк обращает внимание:

  • С 5 августа 2019 года новые IBAN-счета станут доступны в «Приват24 для бизнеса» при создании платежей и в выписках.
  • С 5 августа по 31 октября 2019 года в документах на перевод средств можно заполнять реквизиты «код банка» и «счет» в любых вариациях.

10 вещей, которые вы не знали о ПриватБанке

С 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины:

  • Клиентам всех банков страны необходимо самостоятельно внести изменения в реквизитах, указанных в документации со всеми своими контрагентами/партнерами, до 31 октября 2019 года включительно.

Справка Finance.ua:

  • С 5 августа 2019 года в Украине вводится международный номер банковского счета (IBAN), состоящий из 29 буквенно-цифровых символов.
  • Первые 10 знаков – код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают код Украины, следующие два символа – контрольные, они предназначены для проверки подлинности счета и защищают информацию от ошибок. Следующие шесть цифр – код МФО банка.
  • Вторая группа символов из 19 знаков – непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе пять нолей, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков, а последние 14 символов являются непосредственно номером счета.
По материалам Finance.UA
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