Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банки

Офис Президента Украины анонсировал масштабную приватизацию с прицелом, в первую очередь, на банки – для привлечения в страну крупных иностранных финансово-банковых групп.

Об этом в интервью для издания Bloomberg заявил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

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“Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы”, – отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что будущее украинское правительство вынуждено разрешить большую и всеобъемлющую приватизацию, которая затронет даже Укрзализныцю и Укрпочту.

Как известно, согласно объявленному в прошлом году плану приватизации четырех государственных банков Украины, все они должны быть проданы до 2022 года. На данный момент государственными являются Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПриватБанк (последний национализирован в 2016 году).

Ранее в Нацбанке Украины сообщали, что около 70% кредитного портфеля правительственных банков составляют неработающие кредиты, по которым не проводятся какие-либо выплаты. Львиная их доля сосредоточена именно в ПриватБанке.