Нафтогаз подсчитал убытки от аннексии Крыма и требует компенсации

НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия ее группы подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге иск в отношении размера компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы Нафтогаз в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Группа Нафтогаз просит Суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долл. США. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Суд уже признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы Нафтогаз в Крыму.

Поскольку Суд решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Нафтогаз владел ценнейшими энергетическими активами в Крыму и был одной из главных мишеней Российской Федерации, когда та конфисковала украинские активы после незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014 году.