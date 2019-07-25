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Для украинцев запустили онлайн-калькулятор стоимости автономеров

Для украинцев запустили онлайн-калькулятор стоимости автономеров

В Украине заработал сервис, с помощью которого можно онлайн проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

“До сих пор возможность автовладельцев официально подобрать государственный номерной знак с желаемой комбинацией цифр была ограничена. Указанным постановлением наконец нормативно закреплены рыночные цены на такие номерные знаки, а также четкий механизм получения клиентом данной услуги”, – говорится в сообщении.

Воспользоваться услугой могут только владельцы легковых автомобилей.

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В онлайн-сервисе номерные знаки сгруппированы по 8 категориям. Владелец автомобиля имеет возможность отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот.

Все платные номерные знаки состоят из четырех цифр, группируются по комбинациям:

1. Комбинации четырех одинаковых цифр – 30 тыс. грн;
2. Последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн;
3. Три одинаковые цифры подряд (например 0777) – 10 тыс. грн;
4. Две последовательные пары одинаковых цифр (например 1122) – 10 тыс. грн;
5. Комбинации 0123 и 1234 – 10 тыс. грн;
6. Комбинации, начинающиеся с двух нулей, а последующие цифры не одинаковы (например 0032) – 8 тыс. грн;
7. Три одинаковые цифры не подряд (например 7077) – 4 тыс. г
8. Комбинации, где одинаковые первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; или первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например 1221; 1212) – 4 тыс. грн.

По материалам Finance.UA
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