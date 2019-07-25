День финансов, 30 июля: проблемы украинской ИТ-отрасли, право на льготную пенсию, 10 тыс. нелегальных сотрудников

Вторник, 30 июля. Е-услуги, зарплаты и цифровизация экономики.

10 000 нелегальных сотрудников. С начала года ГФС обнаружила 10,3 тыс. наемных лиц, которые работали без оформления трудовых отношений. За данными службы, инспекторы обнаружили нарушения при выплате заработной платы и других доходов на 42% предприятиях.

Проблемы украинской ИТ-отрасли. Представители Американской торговой палаты назвали обыски в ИТ-компаниях, налогообложение ИТ-отрасли, доступ к инфраструктуре, а также законодательную базу ключевыми проблемами в работе ИТ-сектора в Украине. Чтобы не отставать от ведущих экономик мира, необходимо развивать цифровую экономику.

Зарплаты украинцев. Согласно исследованию сервиса OLX, только 0,2% украинцев ищут работу с зарплатой от 75 тысяч гривен. А больше половины согласны на работу с оплатой труда до 10 тыс. грн. Интересно, что чаще всего украинцы ищут работу в феврале и январе, а реже всего – в августе и в июле.

Кто имеет право на льготную пенсию. В Украине есть категория граждан, которые могут выйти на льготную пенсию. Для ее назначения необходимы: наличие льготного трудового стажа; достижение льготного возраста; подтверждение соответствующих условий труда работника по результатам аттестации рабочего места. Перечень категорий можно увидеть здесь.

Новая таможня. Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что новая таможня заработает в конце сентября. А пока он — единственный сотрудник. По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации, своего рода “курс молодого бойца”, чтобы подготовить их к этой работе.

Е-выборы и е-перепись. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг. Указ предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, реализацию электронных услуг, связанных с рождением ребенка. Также начнется разработка программ электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.