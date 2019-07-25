День финансов, 30 июля: проблемы украинской ИТ-отрасли, право на льготную пенсию, 10 тыс. нелегальных сотрудников

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вторник, 30 июля. Е-услуги, зарплаты и цифровизация экономики.
10 000 нелегальных сотрудников. С начала года ГФС обнаружила 10,3 тыс. наемных лиц, которые работали без оформления трудовых отношений. За данными службы, инспекторы обнаружили нарушения при выплате заработной платы и других доходов на 42% предприятиях.
Проблемы украинской ИТ-отрасли. Представители Американской торговой палаты назвали обыски в ИТ-компаниях, налогообложение ИТ-отрасли, доступ к инфраструктуре, а также законодательную базу ключевыми проблемами в работе ИТ-сектора в Украине. Чтобы не отставать от ведущих экономик мира, необходимо развивать цифровую экономику.
Зарплаты украинцев. Согласно исследованию сервиса OLX, только 0,2% украинцев ищут работу с зарплатой от 75 тысяч гривен. А больше половины согласны на работу с оплатой труда до 10 тыс. грн. Интересно, что чаще всего украинцы ищут работу в феврале и январе, а реже всего – в августе и в июле.
Кто имеет право на льготную пенсию. В Украине есть категория граждан, которые могут выйти на льготную пенсию. Для ее назначения необходимы: наличие льготного трудового стажа; достижение льготного возраста; подтверждение соответствующих условий труда работника по результатам аттестации рабочего места. Перечень категорий можно увидеть здесь.
Новая таможня. Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что новая таможня заработает в конце сентября. А пока он — единственный сотрудник. По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации, своего рода “курс молодого бойца”, чтобы подготовить их к этой работе.
Е-выборы и е-перепись. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг. Указ предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, реализацию электронных услуг, связанных с рождением ребенка. Также начнется разработка программ электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - эксперт2 ч. назад - 4340 15
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)9 ч. назад - 6693 9
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)9 ч. назад - 12825 5
Коболев назвал три основных поражения "Нафтогаза"Вчера, 21:00 - 2469 5
Инвесторы предупредили о кризисе в отрасли возобновляемой энергетики10 ч. назад - 1378 3
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)9 ч. назад - 12825 5
В ОАЭ предлагают собирать брошенные суперкары за $40 тысяч в год14 ч. назад - 12346 1
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)9 ч. назад - 6693 9
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - эксперт2 ч. назад - 4340 15
Meizu уволила треть сотрудников и закрыла почти все магазиныВчера, 22:09 - 3354
Открыт механизм биологического бессмертияВчера, 15:46 - 1322
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 856
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1005 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3855
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4295 2