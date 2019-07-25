Нефедов рассказал, когда в Украине будет создана новая таможня

Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку.

Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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“В новой таможне я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то до конца сентября”, – сказал Нефедов.

По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации, своего рода “курс молодого бойца”, чтобы подготовить их к этой работе.

“Если депутаты будут работать эффективнее, лучше будет не только всей стране и налогоплательщикам, но и мне реформу таможни будет проводить значительно легче”, – сказал глава Гостаможслужбы.