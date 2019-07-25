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Е-выборы и е-перепись населения: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг

Е-выборы и е-перепись населения: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам».

Об этом сообщается на сайте президента.

«Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах», – отметил советник Президента Украины Михаил Федоров.

Указ Президента предусматривает:

  • введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации: например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах, и приоритетные электронные государственные услуги.
  • реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект «е-Малыш»), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т.д.

Как отмечается, коррупция в сфере административных услуг оценивается в миллиарды гривен в год.

Указ предусматривает начало работы над проведением:

  • электронных выборов,
  • электронной переписи населения в Украине.

«Уже осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карт сразу с электронной подписью, но в приоритете – внедрение и масштабирование таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств», – отметил советник Президента.

По материалам Finance.UA
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