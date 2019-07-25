Е-выборы и е-перепись населения: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам».
Об этом сообщается на сайте президента.
«Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах», – отметил советник Президента Украины Михаил Федоров.
Указ Президента предусматривает:
Как отмечается, коррупция в сфере административных услуг оценивается в миллиарды гривен в год.
Указ предусматривает начало работы над проведением:
«Уже осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карт сразу с электронной подписью, но в приоритете – внедрение и масштабирование таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств», – отметил советник Президента.
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