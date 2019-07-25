Американская торговая палата назвала проблемы украинской ИТ-отрасли

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Представители Американской торговой палаты назвали обыски в ИТ-компаниях, налогообложение ИТ-отрасли, доступ к инфраструктуре, а также законодательную базу ключевыми проблемами в работе ИТ-сектора в Украине.
Об этом было сказано во время встречи с советником президента Михаилом Федоровым, сообщает официальный сайт главы государства.
Представители американского бизнеса акцентировали внимание на проблемных вопросах работы в Украине, в частности обысках в ИТ-компаниях, налогообложении ИТ-отрасли и доступе к инфраструктуре для размещения телекоммуникационного оборудования провайдеров, а также ключевых интересах по развитию мобильного и фиксированного широкополосного Интернета, электронного суда и принятия приоритетных законопроектов, необходимых для ИТ-отрасли.
“Развитие цифровой экономики должно стать приоритетом №1 для Украины. Мы обязаны осуществить цифровую трансформацию имеющихся отраслей экономики и создать благоприятные условия для появления новых. Иначе рискуем отстать от ведущих экономик мира навсегда. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года, – подчеркнул Федоров.
Он добавил, что мы очень заинтересованы в привлечении возможностей членов Американской торговой палаты к развитию совместных проектов в сфере широкополосного Интернета, электронной идентификации и т.п.
Все упомянутые предложения будут обработаны Офисом президента с целью привлечения инновационного американского бизнеса к развитию цифровой сферы в Украине.
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