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Украина получит отдельную дорожную карту по вступлению в ЕС

Казна и Политика
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Украинская дорожная карта будет отличаться
Украинская дорожная карта будет отличаться
Европейский Союз планирует представить ориентировочные дорожные карты для четырех стран-кандидатов, достигших наибольшего прогресса на пути вступления. Среди них — Черногория, Албания, Молдова и Украина. В то же время, украинская дорожная карта будет отличаться от документов для других стран из-за войны.
Об этом заявила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Суспільне.

ЕС готовит дорожные карты для четырех стран

По словам Кос, ЕС планирует представить дорожные карты 28 октября вместе с отчетами по расширению.
«Готовим дорожные карты для 4 самых продвинутых стран-кандидатов. Мы определили четырех лидеров: Черногорию, Албанию, Молдову и Украину. В последние годы эти страны продемонстрировали значительный прогресс в плане готовности. В отчетах о расширении, опубликованных в конце октября, 28 октября, мы намерены представить ориентировочные дорожные карты для этих стран», — сказала Кос.
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По ее словам, ЕС стремится помочь этим странам-кандидатам сохранить темп реформ и дорожные карты определят следующие шаги. В частности, они будут содержать ориентировочные сроки и конкретные задачи, которые необходимо выполнить.
«Это обеспечит нам больше предсказуемость что касается вступления. Важно, что этот путь будет и дальше базироваться на индивидуальных достижениях стран-кандидатов», — отметила еврокомиссар.

Украинская дорожная карта будет другой

В то же время Кос отметила, что ситуация в Украине существенно отличается от других стран четверки из-за войны. По ее словам, работа над украинской дорожной картой продолжается, и она «будет несколько иной».
«Чем ближе мы подходим к завершению процесса вступления или чем больше шагов сделано в рамках технических переговоров, таких как открытие кластеров, а затем достижение маяков и впоследствии закрытие разделов, тем проще будет определить, как именно вся ситуация (война. — Ред.) будет отражена в условиях в договоре о вступлении, как это будет выглядеть. Я надеюсь, что война в Украине скоро закончится. Я действительно этого желаю», — отметила Кос.
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Еврокомиссар добавила, что сейчас Украина работает в трех направлениях одновременно. Первый — это борьба за выживание, второй — интеграционный процесс и выполнение требований ЕС, а третий — реализация реформ.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что ЕС пока не готов принять Украину в свой состав по ускоренной процедуре. Главным препятствием для полноценного членства остается высокий уровень коррупции.
По материалам:
suspilne.media
ЕС
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