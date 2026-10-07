Украина получит отдельную дорожную карту по вступлению в ЕС

Европейский Союз планирует представить ориентировочные дорожные карты для четырех стран-кандидатов, достигших наибольшего прогресса на пути вступления. Среди них — Черногория, Албания, Молдова и Украина. В то же время, украинская дорожная карта будет отличаться от документов для других стран из-за войны.

Об этом заявила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Суспільне.

ЕС готовит дорожные карты для четырех стран

По словам Кос, ЕС планирует представить дорожные карты 28 октября вместе с отчетами по расширению.

«Готовим дорожные карты для 4 самых продвинутых стран-кандидатов. Мы определили четырех лидеров: Черногорию, Албанию, Молдову и Украину. В последние годы эти страны продемонстрировали значительный прогресс в плане готовности. В отчетах о расширении, опубликованных в конце октября, 28 октября, мы намерены представить ориентировочные дорожные карты для этих стран», — сказала Кос.

По ее словам, ЕС стремится помочь этим странам-кандидатам сохранить темп реформ и дорожные карты определят следующие шаги. В частности, они будут содержать ориентировочные сроки и конкретные задачи, которые необходимо выполнить.

«Это обеспечит нам больше предсказуемость что касается вступления. Важно, что этот путь будет и дальше базироваться на индивидуальных достижениях стран-кандидатов», — отметила еврокомиссар.

Украинская дорожная карта будет другой

В то же время Кос отметила, что ситуация в Украине существенно отличается от других стран четверки из-за войны. По ее словам, работа над украинской дорожной картой продолжается, и она «будет несколько иной».

«Чем ближе мы подходим к завершению процесса вступления или чем больше шагов сделано в рамках технических переговоров, таких как открытие кластеров, а затем достижение маяков и впоследствии закрытие разделов, тем проще будет определить, как именно вся ситуация (война. — Ред.) будет отражена в условиях в договоре о вступлении, как это будет выглядеть. Я надеюсь, что война в Украине скоро закончится. Я действительно этого желаю», — отметила Кос.

Читайте также ЕС официально открыл шестой кластер в переговорах о вступлении Украины

Еврокомиссар добавила, что сейчас Украина работает в трех направлениях одновременно. Первый — это борьба за выживание, второй — интеграционный процесс и выполнение требований ЕС, а третий — реализация реформ.