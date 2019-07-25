Кто имеет право на льготную пенсию

В Украине пенсионный возраст привязан к стажу, и с каждым последующим годом требования к количеству необходимого страхового стажа для пенсии будут расти. Но есть категории граждан, имеющих право на льготную пенсию.

К ним относятся:

Педагоги. Обязательный стаж – 27 лет и 6 месяцев. Работники сферы образования и здравоохранения после достижения 55 лет и при наличии специального стажа работы имеют право на пенсию по выслуге лет. Если не хватает стажа или возраста, учителям предлагают доработать.

УБД . Участники боевых действий пользуются правом досрочного выхода на пенсию. «Афганцам». Для такой категории пенсионный возраст женщин в Украине составляет 50 и стаж – 20 лет. У мужчин, соответственно, – 55 и 25 лет.

Шахтеры. Независимо от возраста стаж в 25 лет необходим для работников на подземных и открытых горных работах, связанных с добычей полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников. Стаж не менее 20 лет необходим для работников ведущих профессий: проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин.

Инвалиды. Пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или профзаболевания назначаются независимо от стажа работы. В то же время для инвалидов II, II и III групп общего заболевания обязательным условием для оформления пенсионных выплат по инвалидности является наличие определенного страхового стажа.

Военнослужащие. В 2019 году произведен перерасчет пенсий для военнослужащих, которым исполнилось 65 лет и если имеют трудовой стаж 35 лет – для мужчин и 30 – для женщин. Повышение пенсий составило от 15% до 40%.

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Условия назначения льготных пенсий:

наличие льготного трудового стажа;

достижение льготного возраста;

подтверждение соответствующих условий труда работника по результатам аттестации рабочего места.

Все остальные категории населения смогут выходить на пенсию согласно законодательству.