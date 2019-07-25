Кто имеет право на льготную пенсию

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В Украине пенсионный возраст привязан к стажу, и с каждым последующим годом требования к количеству необходимого страхового стажа для пенсии будут расти. Но есть категории граждан, имеющих право на льготную пенсию.
К ним относятся:
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Условия назначения льготных пенсий:
Все остальные категории населения смогут выходить на пенсию согласно законодательству.
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