Преимущества альтернативных видов пенсии (исследование)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Эксперты USAID, по результатам исследования, сообщили, что негосударственное пенсионное страхование почти не работает в Украине.
Хотя для украинцев есть еще одна возможность накопить на старость, открывая специальные пенсионные банковские счета.
Читайте также: В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию
Об этом пишут аналитики американского агентства USAID.
Преимущества альтернативных видов накопления пенсии:
На 1 января 2019 года в негосударственных пенсионных фондах совокупно было накоплено лишь 2,7 млрд грн.
Средняя сумма накопления на одного участника НПФ составила 3,2 тыс. грн или $115.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве построят приют для животных стоимостью свыше 150 млн грнВчера, 20:43 - 803 39
Российский газ можно заменить катарским - "Нафтогаз"7 ч. назад - 2541 20
ПриватБанк запускает вертикальную карту премиум-класса для путешественников11 ч. назад - 13275 7
У Зеленского намерены ввести конфискацию незаконных активов8 ч. назад - 14150 7
Смелянский заявил о тысячах вакансий в "Укрпоште"4 ч. назад - 1180 4
Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla16 ч. назад - 22457 4
У Зеленского намерены ввести конфискацию незаконных активов8 ч. назад - 14150 7
ПриватБанк запускает вертикальную карту премиум-класса для путешественников11 ч. назад - 13275 7
Kia презентовала компактный кроссовер Seltos (фото)20 ч. назад - 2959
Российский газ можно заменить катарским - "Нафтогаз"7 ч. назад - 2541 20
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок4 ч. назад - 82
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 649
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3369
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3871 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3302 6