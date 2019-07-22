Преимущества альтернативных видов пенсии (исследование)

Эксперты USAID, по результатам исследования, сообщили, что негосударственное пенсионное страхование почти не работает в Украине.

Хотя для украинцев есть еще одна возможность накопить на старость, открывая специальные пенсионные банковские счета.

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Об этом пишут аналитики американского агентства USAID.

Преимущества альтернативных видов накопления пенсии:

счета не должны налогооблагаться,

стоимость их администрирования должна быть минимальной.

Работодатели или работники будут обязаны платить определенные пенсионные взносы:

(автоматическое зачисление) к добровольной или квазиобязательной накопительной пенсионной системе.

На 1 января 2019 года в негосударственных пенсионных фондах совокупно было накоплено лишь 2,7 млрд грн.

Средняя сумма накопления на одного участника НПФ составила 3,2 тыс. грн или $115.

Справка Finance.ua

В июле средний размер пенсии стал больше 3000 грн.

Лидером по росту является “пожизненное денежное содержание судей”.