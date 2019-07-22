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Преимущества альтернативных видов пенсии (исследование)

Преимущества альтернативных видов пенсии (исследование)

Эксперты USAID, по результатам исследования, сообщили, что негосударственное пенсионное страхование почти не работает в Украине.

Хотя для украинцев есть еще одна возможность накопить на старость, открывая специальные пенсионные банковские счета.

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Об этом пишут аналитики американского агентства USAID.

Преимущества альтернативных видов накопления пенсии:

  • счета не должны налогооблагаться,
  • стоимость их администрирования должна быть минимальной.
  • Работодатели или работники будут обязаны платить определенные пенсионные взносы:
  • (автоматическое зачисление) к добровольной или квазиобязательной накопительной пенсионной системе.

На 1 января 2019 года в негосударственных пенсионных фондах совокупно было накоплено лишь 2,7 млрд грн.

Средняя сумма накопления на одного участника НПФ составила 3,2 тыс. грн или $115.

Справка Finance.ua

  • Лидером по росту является “пожизненное денежное содержание судей”.
  • Средний размер пенсионной выплаты за первое полугодие 2019 года вырос на 13,6%, с 2646 грн на 1 января 2019 до 3006 грн на 1 июля 2019 года.
По материалам Finance.UA
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