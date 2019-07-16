В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)

Пенсионный фонд Украины напомнил украинцам, какое влияние имеет стаж и возраст при получении пенсии.

С 1 января 2019 года право на получение пенсии по возрасту имеют лица по достижении возраста 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 26 лет.

Если такой стаж отсутствует на 1 января 2019 года, то право на пенсию по возрасту человек приобретает после достижения возраста 63 года и при наличии страхового стажа* от 16 до 26 лет.*

Если стаж от 15 до 16 лет – право на пенсию по возрасту лицо приобретает после достижения возраста 65 лет.

Женщины будут выходить на пенсию после достижения 65 лет в 2021 году.