На сколько выросли средние пенсии в Украине: названы лидеры повышения

В июле средний размер пенсии стал больше 3000 грн. Лидером по росту является “пожизненное денежное содержание судей”.

Об этом написал глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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Эксперты Нацсовета составили рейтинг пенсий по росту за шесть месяцев

1. “Пожизненное денежное содержание судей” за полгода выросло на 57,8%. В начале 2019 г. средний размер выплат составил 28 702 грн, в начале июля он был равен уже 45 305 грн.

2. Пенсии по инвалидности поднялись на 20,4%. На 1 января 2019 г. их средний размер составлял 1995 грн, а на 1 июля – 2402 грн.

3. Пенсии по случаю потери кормильца. Их размер увеличился на 18%. В январе люди получали в среднем 2255 грн по этой категории пенсий, а сейчас уже 2661 грн.

4. Пенсии по возрасту стали больше на 13,6%. Те, кто получал в начале этого года 2648 грн, сейчас должны получить уже 3009 грн.

5. Пенсии за выслугу лет, которые на январь составили 2477 грн, в июле поднялись до 2773 грн, или на 11,9%.

6. Социальные пенсии выросли на 71 грн, или на 4,7%. Если на 1 января этого года они составляли 1500 грн, то в июле – 1571 грн.

7. Пенсии военнослужащих замыкают условный рейтинг пенсий с ростом всего 3,1%. Их размер на 1 июля 2019 – 4827 грн. В январе отставные военные либо члены их семей получали 4682 грн.

В общем, средний размер пенсионной выплаты за первое полугодие 2019 года вырос на 13,6%, с 2646 грн на 1 января 2019 до 3006 грн на 1 июля 2019 года.