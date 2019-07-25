Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)

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В Украине работу с зарплатой от 75 тысяч гривен ищут только 0,2% людей.
Об этом свидетельствуют результаты аналитического исследования сервиса OLX.
Согласно исследованию:
Украинцы чаще всего откликаются на объявления о вакансиях по вторникам, реже – по воскресеньям. Абсолютный максимум отзывов был зафиксирован в понедельник, в 11:00.
Чаще всего и реже всего украинцы ищут работу в таких месяцах:
Самые популярные способы связаться с потенциальным работодателем:
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