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Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)

Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)

В Украине работу с зарплатой от 75 тысяч гривен ищут только 0,2% людей.

Об этом свидетельствуют результаты аналитического исследования сервиса OLX.

Согласно исследованию:

  • 52% ищут работу до 10 тысяч гривен,
  • 41% украинцев ищут работу с зарплатой от 10 до 25 тысяч гривен,
  • 1,4% планируют зарабатывать от 50 тысяч гривен,
  • 0,2% украинцев ищут работу с зарплатой от 75 тысяч гривен,
  • 17% не указывают размер зарплаты.

Украинцы чаще всего откликаются на объявления о вакансиях по вторникам, реже – по воскресеньям. Абсолютный максимум отзывов был зафиксирован в понедельник, в 11:00.

Карты для тех, кто много тратит

Чаще всего и реже всего украинцы ищут работу в таких месяцах:

  • больше всего – в феврале и январе,
  • меньше всего – в августе и в июле.

Самые популярные способы связаться с потенциальным работодателем:

  • 57% – телефонный звонок,
  • 41% – общение через платформу,
  • 2% – через SMS-сообщения.

По материалам Finance.UA
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