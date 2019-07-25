Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)

В Украине работу с зарплатой от 75 тысяч гривен ищут только 0,2% людей.

Об этом свидетельствуют результаты аналитического исследования сервиса OLX.

Согласно исследованию:

52% ищут работу до 10 тысяч гривен,

41% украинцев ищут работу с зарплатой от 10 до 25 тысяч гривен,

1,4% планируют зарабатывать от 50 тысяч гривен,

0,2% украинцев ищут работу с зарплатой от 75 тысяч гривен,

17% не указывают размер зарплаты.

Украинцы чаще всего откликаются на объявления о вакансиях по вторникам, реже – по воскресеньям. Абсолютный максимум отзывов был зафиксирован в понедельник, в 11:00.

Чаще всего и реже всего украинцы ищут работу в таких месяцах:

больше всего – в феврале и январе,

меньше всего – в августе и в июле.

Самые популярные способы связаться с потенциальным работодателем: