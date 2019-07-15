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День финансов, 18 июля: решение по учетной ставке, законопроект о незаконном обогащении, МВФ о курсе доллара

День финансов, 18 июля: решение по учетной ставке, законопроект о незаконном обогащении, МВФ о курсе доллара

Четверг, 18 июля: Важные решения сегодня принимали Нацбанк и Президент Украины.

Нацбанк понизил учетную ставку. С 19 июля 2019 года Нацбанк понижает учетную ставку до 17,0% годовых. Базовый сценарий также предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет. Согласно графику, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в 2020 году – до 9,5%, в 2021 году – до 8%.

Наказание за незаконное обогащение. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Согласно законопроекту, наказание за незаконно нажитые активы для должностных лиц будет составлять от 5 до 10 лет тюрьмы.

Минфин осенью разместит евробонды на $1 млрд. Такой прогноз озвучил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб. По его словам, ситуация на глобальных финансовых рынках улучшилась в последнее время по отношению к странам с развивающимися рынками, а на фоне изменения трендов монетарной политики центральных банков будет окно возможностей.

Зеленский планирует отменить коммуналку некоторым пенсионерам. Президент заявил, что обещает найти способы снизить тарифы на коммуналку. По его словам, сейчас в правительстве разрабатывают возможность не платить за коммунальные услуги малообеспеченным пенсионерам в возрасте от 70 лет.

МВФ: курс доллара США завышен. МВФ пришел к выводу, что нынешний курс доллара США завышен на 6-12%. В то же время курсы евро, японской иены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.

Украинцы могут выбирать семейного врача в частных клиниках. Украинцы имеют право выбирать семейного врача не только в государственных медучреждениях, но и в частных. И получать полный перечень услуг первичной медицинской помощи бесплатно. Здесь можно посмотреть карту, в каких частных клиниках можно подписать декларацию.

По материалам Finance.UA
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