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Как обслуживаться в частной клинике бесплатно (карта)

Как обслуживаться в частной клинике бесплатно (карта)

Украинцы имеют право выбирать семейного врача не только в государственных медучреждениях, но и в частных.

Всего 623 медицинских учреждения различных форм собственности, где услуги предоставляют семейные врачи, терапевты и педиатры, работают с Нацслужбой здоровья Украины.

Интерактивная карта медицинских учреждений, заключивших договора с Нацслужбой здоровья:

“Частные медицинские учреждения предоставляют тот же перечень услуг по идентичным тарифам, что и коммунальные медицинские учреждения первичной медицинской помощи”, – сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Пациенты, подписавшие декларации с врачами частных заведений, будут получать полный перечень услуг первичной медицинской помощи бесплатно.

Система работает следующим образом:

  • Пациент выбирает врача, записывается на прием, общается с ним и, если не передумал, – подписывает декларацию.
  • Далее, чтобы попасть на прием к врачу, нужно записываться обычным способом: позвонить в клинику или заполнить форму на сайте, если это предусмотрено.

Клиника получает деньги от НСЗУ за каждую подписанную декларацию

  • 370 грн в год на пациента, умноженные на возрастной коэффициент (например, для детей в возрасте до 5 лет возрастной коэффициент составляет 4 – то есть медучреждение получает 1480 грн, а за человека старше 65 лет – 740 грн).

Что входит в пакет гарантированных услуг:

  • консультации врача, диагностика наиболее распространенных заболеваний, наблюдение хронических заболеваний;
  • вакцинация по графику (только в государственных клиниках);
  • в случае необходимости врач направляет пациента на анализы.

На сегодня насчитывается 117 государственных и 106 частных клиник, которые уже присоединились к медицинской реформе в Украине.

Частные клиники, где можно подписать декларацию, по ссылке.

По материалам Finance.UA
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