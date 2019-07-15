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Национальный банк снизил учетную ставку

Национальный банк снизил учетную ставку

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 17,0% годовых с 19 июля 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В июне 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,0%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов.

Базовая инфляция в течение второго квартала несколько замедлилась (до 7,4%) и была близка к прогнозу НБУ.

Жесткая монетарная политика продолжала быть весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в том числе из-за укрепления обменного курса относительно валют стран-торговых партнеров и снижение инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков. В то же время показатели инфляции оставались сравнительно высокими как из-за давления со стороны потребительского спроса и производственных затрат, так и значительные темпы роста административно регулируемых цен.

Базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Согласно графику, в четвертом квартале 2019 года ожидается снижение ставки до 16% годовых, в четвертом квартале 2020 года – до 9,5%, в четвертом квартале 2021 года – до 8%.

Наиболее резкое снижение ставки ожидается в течение 2020 вместе с возвращением инфляции до целевого диапазона и улучшением инфляционных ожиданий.

Справка Finance.ua:

  • 6 июня Правление Нацбанка сохранило учетную ставку на уровне 17,5%.
  • 31 января Правления НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%.
  • 26 апреля 2019 Правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,5% годовых.
По материалам Finance.UA
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