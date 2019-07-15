Сологуб спрогнозировал евробонды на миллиард долларов

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что Министерство финансов этой осенью выйдет на рынок внешних заимствований с размещением евробондов на миллиард долларов.

Об этом 18 июля сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

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“В наш прогноз мы закладываем, что Министерство финансов еще осенью выйдет на рынок евробондов и разместит миллиард долларов… Миллиард мы ожидаем. Это следует из того, что ситуация на глобальных финансовых рынках улучшилась в последнее время по отношению к странам с развивающимися рынками (к их числу относится и Украина. – Ред.). А на фоне изменения трендов монетарной политики центральных банков будет “окно возможностей”, – сказал он.

При этом, по его словам, НБУ надеется, что начало работы нового парламента и переговоры с Международным валютным фондом тоже будут иметь позитивный фон для инвесторов.

“Для Министерства финансов может иметь смысл не ждать следующего года, а при возможности провести размещение в этом. В этом году Минфин уже достаточно эффективно пользовался этими возможностями. Они начали диверсифицировать валюты, в которых привлекают средства. Ситуация выглядит стабильной”, – добавил Сологуб.

Он отметил, что это только предположение, и оно совершенно не означает, что без размещения евробондов Украине будет сложно “дожить до конца года”.