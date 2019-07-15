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МВФ: Курс доллара США значительно завышен

МВФ: Курс доллара США значительно завышен

Международный валютный фонд (МВФ) пришел к выводу, что нынешний курс доллара США значительно завышен.

Об этом говорится в докладе МВФ, обнародованном в среду, 17 июля.

С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12 процентов.

Отмечается, что в то же время курсы евро, японской иены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.

Президент США Дональд Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара очень высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в связи с этим и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.

По мнению американского президента, меры, предпринимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы по США. Чем дешевле евро, тем более конкурентоспособными в ценовом плане являются европейские продукты в других валютных регионах.

По материалам УНН
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