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Зеленский обещает найти способы снизить тарифы

Зеленский обещает найти способы снизить тарифы

Президент Владимир Зеленский обещает найти способы снизить тарифы на коммуналку.

Об этом он заявил в интервью Откровенно с президентом, опубликованном 17 июля.
 
“По поводу тарифов можно очень сложными словами успокаивать популизмом людей, говорить, что обязательно нужна детенизация экономики, демонополизация… Нужно правительство и большое желание! Мы уже даже говорили с МВФ и Всемирным банком, они очень боялись, что мы будем резко уменьшать тарифы. Не потому, что они против, а потому, что они знают, за счет кого и за счет чего. Чтобы не было, действительно, “дыры” в бюджете”, – сказал он.
 
Зеленский пообещал, что тарифы непременно будут снижены. “Мы уже снизили тарифы на 12%, по моему мнению, в общем. Этого мало, но это первый шаг. Будем помогать”, – отметил он.
 
Президент также рассказал об “очень креативной идее” по предоставлению возможности не платить за коммунальные услуги малообеспеченным пенсионерам в возрасте от 70 лет.
 
“Сейчас наши ребята находят экономическую модель, как людям старше 70 лет, когда человек не только на пенсии, но и физически не может работать, и достаточно уже поработал на страну, не платить коммуналку. Это именно для малообеспеченных людей, думаю, что у нас это получится. Я хочу это сделать”, – отметил он.

По материалам Корреспондент.net
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