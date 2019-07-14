День финансов, 17 июля: философия е-пенсий, ожидания бизнеса относительно курса, обновление monobank для iOS

Среда, 17 июля. Е-пенсии, платные мосты и другие идеи, направленные на “упрощение” жизни украинцев.

Философия е-пенсий. Сегодня на заседании правительство одобрило постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения. Об этом сообщил заместитель главы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб. Этим постановлением предусматривается введение таких онлайн услуг, как назначение пенсии, перерасчет пенсии, назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций.

Платные мосты и дороги. Мининфраструктуры предлагает построить в Украине мосты и дороги за счет частного инвестора. Въезд на них будет платным. О такой инициативе сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань. Он отметил, что частный подрядчик непременно будет иметь прозрачное финансирование, согласованное с министерством. По его мнению, в первую очередь следует переходить к модели платных дорог. Начинать предлагают с Кольцевой дороги в Киеве.

Обновления monobank для iOS. Сооснователь проекта monobank Олег Гороховский анонсировал запуск бета-версии приложения для iOS.. “Она сильно отстала от Android, так как мы долго боролись с багами”, – поделился Гороховский. В новой версии обещают следующие обновления: кешбэк, платежи на карту, рассрочка.

Новые правила регистрации объектов незавершенного строительства. В постановление о госрегистрации объектов незавершенного строительства внесли некоторые изменения. Об этом сообщил Кабинет Министров Украины. Процесс получения сведений из госреестра недвижимого имущества и подачи документов следует выполнять по новой системе правил.

Ожидания бизнеса: доллар дешевле 30 гривен. Об ожиданиях украинского бизнеса свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком. Среднее значение обменного курса через 12 месяцев – 28,82 гривны за доллар США. Также бизнес озвучил свои ожидания относительно зарплат работников.