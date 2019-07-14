Гороховский рассказал об обновлениях в приложении monobank для iOS

Сооснователь проекта monobank Олег Гороховский анонсировал запуск бета-версии приложения для iOS.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

“Сегодня, наконец, выставим бету с новым разделом депозитов для iOS. Она сильно отстала от Android, так как мы долго боролись с багами. И через несколько дней после беты будет релиз на всех”, – говорится в сообщении.

В новой версии будут следующие обновления:

Кешбэк. На экран кешбэка и миль добавили общую сумму накопления за все время. Можно сравнить, кто из друзей накопил больше.

Платежи на карту. После перевода на карту другого банка, будет возможность привязать ее к существующему контакту или создать новый.