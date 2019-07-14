Появились новые правила регистрации объектов незавершенного строительства

В постановление о госрегистрации внесли некоторые изменения.

Об этом сообщил Кабинет Министров Украины.

Процесс получения сведений из госреестра недвижимого имущества и подачи документов теперь следует выполнять по новой системе правил. К этому привели утвержденные Кабмином изменения в постановлении № 1127 “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений”.

Отмечено, что изменились документы, необходимые для подачи, чтобы зарегистрировать ОНС, который подпадает под приватизацию.

В перечень документов включены:

копия приказа ФГИУ ;

копия решения о приватизации;

технический паспорт на ОНС .

Эта система не действует на получение выписки из Госреестра или информации из реестра.