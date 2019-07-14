Появились новые правила регистрации объектов незавершенного строительства

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В постановление о госрегистрации внесли некоторые изменения.
Об этом сообщил Кабинет Министров Украины.
Процесс получения сведений из госреестра недвижимого имущества и подачи документов теперь следует выполнять по новой системе правил. К этому привели утвержденные Кабмином изменения в постановлении № 1127 “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений”.
Отмечено, что изменились документы, необходимые для подачи, чтобы зарегистрировать ОНС, который подпадает под приватизацию.
В перечень документов включены:
Эта система не действует на получение выписки из Госреестра или информации из реестра.
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