Экономист заявляет, что россия приближается к финансовой черте войны Сегодня 22:21 россия приближается к финансовой границе войны

россия уже приближается к черте бюджетного дефицита, который может себе позволить, а высокие процентные ставки и ограниченные возможности заимствований все сильнее сужают пространство для дальнейшего наращивания военных расходов. По оценке экономиста, такой чертой может быть примерно $60 млрд на год.

Об этом заявил экономист Андерс Аслунд изданию «Dilo».

Дефицит бюджета уже вырос

Аслунд обращает внимание, что россия долгое время проводила довольно сдержанную бюджетную политику: дефицит составлял примерно 2% ВВП, или около $50 млрд в год.

В то же время, в этом году давление на бюджет существенно усилилось. За семь месяцев дефицит достиг 2,6% ВВП.

По его оценке, рф может позволить себе годовой дефицит примерно на $60 млрд и уже приближается к этому рубежу. Именно этим Аслунд объясняет сдерживание государственных расходов, в том числе военных.

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По официальному бюджету россия сейчас тратит на оборону около $180 млрд в год. Аслунд отмечает, что в текущем году эти расходы не увеличились по сравнению с предыдущим, хотя окончательные фактические показатели еще могут отличаться.

«Путину не безразличны деньги», — подчеркнул экономист.

Отдельной проблемой для российской экономики он называет стоимость кредитования.

Официальная инфляция в россии составляет около 6%, тогда как ключевая ставка Центробанка — 14%. По словам Аслунда, столь высокая реальная ставка фактически останавливает инвестиции, которые не финансирует государство.

Возможности внешних заимствований у россии также ограничены. Финансирование дефицита в значительной степени происходит через государственные банки, приобретающие гособлигации, после чего получают ликвидность от Центробанка из-за операций РЕПО.

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Аслунд также обращает внимание, что россии фактически не дает кредиты даже Китай. По его словам, крупнейшие китайские государственные банки опасаются вторичных санкций США.

Экономического коллапса пока нет

В то же время экономист не говорит о скором коллапсе российской экономики. Речь идет скорее о постепенном усилении финансовых ограничений.

«Это не коллапс. Это слабость», — отметил Аслунд, добавив, что она уже не позволяет россии тратить столько, сколько хотел бы Кремль.