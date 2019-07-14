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Доллар дешевле 30 гривен: чего ждет украинский бизнес (инфографика)

Доллар дешевле 30 гривен: чего ждет украинский бизнес (инфографика)

В следующие 12 месяцев инфляция должна замедлиться, а девальвация гривны ослабнет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком.
 
“Позитивные ожидания бизнеса по росту объемов производства в Украине в следующие 12 месяцев улучшились”, – говорится в сообщении.

Ожидания бизнеса по инфляции:

  • Предприниматели ожидают, что темп роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев замедлится до 7,7%. В предыдущем квартале показатель был выше – 9%.
  • 69,8% компаний ожидают однозначного показателя инфляции.

Курс гривны, который ожидает бизнес:

  • Среднее значение обменного курса через 12 месяцев – 28,82 грн/долл. США (в I квартале 2019 – 29,32 грн/долл. США).
  • До 55,1% выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/долл. США (в I квартале 2019 года – 42,1%).
  • Существенно выросла доля респондентов, которые убеждены, что обменный курс не превысит 28,00 грн/долл. США – до 33,4% (увеличение на 16.9 п.п.).

По материалам Finance.UA
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