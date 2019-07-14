Бизнес снизил ожидания по повышению зарплаты работникам (инфографика)

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Украинские компании улучшили ожидания по экономическому росту в Украине и развитию собственного бизнеса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел во II квартале 2019 года.
Пятая часть компаний – 19,1% – прогнозирует, что количество работников на их предприятиях будет расти. А 14,7% компаний ожидают сокращения персонала.
Выросла доля компаний (с 25,4% до 33,7%), которые прогнозируют неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев.
До 65,4% сократилась доля компаний, которые считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут (в предыдущем опросе – 74,1%).
Менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.
Ожидания по увеличению предстоящих расходов на оплату труда одного наемного работника ослабли:
Самые низкие ожидания:
Самые высокие ожидания
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