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Бизнес снизил ожидания по повышению зарплаты работникам (инфографика)

Бизнес снизил ожидания по повышению зарплаты работникам (инфографика)

Украинские компании улучшили ожидания по экономическому росту в Украине и развитию собственного бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел во II квартале 2019 года.

Пятая часть компаний – 19,1% – прогнозирует, что количество работников на их предприятиях будет расти. А 14,7% компаний ожидают сокращения персонала.

Выросла доля компаний (с 25,4% до 33,7%), которые прогнозируют неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев.

До 65,4% сократилась доля компаний, которые считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут (в предыдущем опросе – 74,1%).

Менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.

Ожидания по увеличению предстоящих расходов на оплату труда одного наемного работника ослабли:

Самые низкие ожидания:

  • по видам экономической деятельности – у предприятий добывающей промышленности;
  • по размеру – у малых предприятий;
  • по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только импортные операции;
  • по регионам – у предприятий Черновицкой и Днепропетровской областей.

Самые высокие ожидания

  • по видам экономической деятельности – у предприятий сельского хозяйства;
  • по размеру – у крупных предприятий;
  • по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;
  • по регионам – у предприятий Житомирской и Волынской областей.

По материалам tid.com.ua
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