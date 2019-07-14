Бизнес снизил ожидания по повышению зарплаты работникам (инфографика)

Украинские компании улучшили ожидания по экономическому росту в Украине и развитию собственного бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел во II квартале 2019 года.

Пятая часть компаний – 19,1% – прогнозирует, что количество работников на их предприятиях будет расти. А 14,7% компаний ожидают сокращения персонала.

Выросла доля компаний (с 25,4% до 33,7%), которые прогнозируют неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев.

До 65,4% сократилась доля компаний, которые считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут (в предыдущем опросе – 74,1%).

Менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.

Ожидания по увеличению предстоящих расходов на оплату труда одного наемного работника ослабли:

Самые низкие ожидания:

по видам экономической деятельности – у предприятий добывающей промышленности;

по размеру – у малых предприятий;

по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только импортные операции;

по регионам – у предприятий Черновицкой и Днепропетровской областей.

Самые высокие ожидания