Правительство решило ввести философию е-пенсии

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Сегодня на заседании правительство одобрило постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.
Об этом сообщил заместитель главы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб в Facebook.
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“Мы вводим новую очень крутую философию развития е-услуг, ключевые новации которой — это создание smart-услуг (про активные и без чиновника) и объединение услуг в электронные комплексные вокруг жизненной или бизнес-ситуации”, – говорится в сообщении.
Этим постановлением предусматривается введение таких онлайн услуг:
Также отмечается, что будет уменьшено количество документов, которые обычно требуются от заявителя.
“Опыт стран ЕС свидетельствует о необходимости введения отдельной национальной программы развития цифровых навыков для пожилых людей – и мы сделаем это в рамках наших планов с широким привлечением бизнеса”, – добавил Алексей Выскуб.
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