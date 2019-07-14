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Правительство решило ввести философию е-пенсии

Правительство решило ввести философию е-пенсии

Сегодня на заседании правительство одобрило постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.

Об этом сообщил заместитель главы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб в Facebook.

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“Мы вводим новую очень крутую философию развития е-услуг, ключевые новации которой — это создание smart-услуг (про активные и без чиновника) и объединение услуг в электронные комплексные вокруг жизненной или бизнес-ситуации”, – говорится в сообщении.

Этим постановлением предусматривается введение таких онлайн услуг:

  • назначение пенсии,
  • перерасчет пенсии,
  • назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций,
  • возобновления выплаты пенсии,
  • перевод с одного вида пенсии на другой.

Также отмечается, что будет уменьшено количество документов, которые обычно требуются от заявителя.

“Опыт стран ЕС свидетельствует о необходимости введения отдельной национальной программы развития цифровых навыков для пожилых людей – и мы сделаем это в рамках наших планов с широким привлечением бизнеса”, – добавил Алексей Выскуб.

По материалам Finance.UA
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