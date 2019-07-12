0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 15 0

День финансов, 16 июля: закон о языке и штрафы, электрозарядки для парковок, паспорта для киевских домов

День финансов, 16 июля: закон о языке и штрафы, электрозарядки для парковок, паспорта для киевских домов

Вторник, 16 июля. О штрафах, перерасчете пенсий и “особенных” паспортах.

Закон о языке вступил в силу. Сегодня в Украине начал действовать Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Через три года начнет действовать система штрафов за нарушение закона. Штрафы будут составлять от 3,4 тыс. грн и до 8,5 тыс. грн.

Таможенную службу официально зарегистрировали. Сегодня Максим Нефедов зарегистрировал Государственную таможенную службу. Она получила регистрацию как юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Пересчет пенсий в 2020 году. После сбора данных по инфляции и средней заработной плате, примерно в марте 2020 года, пенсионные выплаты украинцев планируют пересчитать. Под пересчет попадут три группы пенсионеров. Рассказываем, кто получает минимум, и кто получает максимум

Паспорта для домов. В этом году в Киеве планируют запустить паспортизацию жилья. Каждый владелец паспортизованного жилья сможет узнать информацию о состоянии дома, его специфике, об экономических характеристиках. Домовые общины смогут принимать определенные решения о создании ОСМД и проведении капремонтов дома, модернизации, энергоэффективности.

Заграница субсидии не помеха? На сайте Тeplo.gov.ua сообщается, что если один из зарегистрированных в домохозяйстве член семьи постоянно проживает за границей, для оформления субсидии ему нужно уплатить ЕСВ и задекларировать свой доход за рубежом. Гражданин, который платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию имеет право получить на общих условиях.

Электрозарядки на всех парковках. Пока в планах. О своих намерениях в данном направлении рассказали в Минрегионе. Как утверждают в министерстве, количество электромобилей в Украине постоянно увеличивается, и надо заранее позаботиться о необходимых зарядных устройствах для этих авто. Планируется к 2030 году все 100% машиномест на украинских парковках оборудовать электрозарядками.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.