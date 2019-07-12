День финансов, 16 июля: закон о языке и штрафы, электрозарядки для парковок, паспорта для киевских домов

Вторник, 16 июля. О штрафах, перерасчете пенсий и “особенных” паспортах.

Закон о языке вступил в силу. Сегодня в Украине начал действовать Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Через три года начнет действовать система штрафов за нарушение закона. Штрафы будут составлять от 3,4 тыс. грн и до 8,5 тыс. грн.

Таможенную службу официально зарегистрировали. Сегодня Максим Нефедов зарегистрировал Государственную таможенную службу. Она получила регистрацию как юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Пересчет пенсий в 2020 году. После сбора данных по инфляции и средней заработной плате, примерно в марте 2020 года, пенсионные выплаты украинцев планируют пересчитать. Под пересчет попадут три группы пенсионеров. Рассказываем, кто получает минимум, и кто получает максимум

Паспорта для домов. В этом году в Киеве планируют запустить паспортизацию жилья. Каждый владелец паспортизованного жилья сможет узнать информацию о состоянии дома, его специфике, об экономических характеристиках. Домовые общины смогут принимать определенные решения о создании ОСМД и проведении капремонтов дома, модернизации, энергоэффективности.

Заграница субсидии не помеха? На сайте Тeplo.gov.ua сообщается, что если один из зарегистрированных в домохозяйстве член семьи постоянно проживает за границей, для оформления субсидии ему нужно уплатить ЕСВ и задекларировать свой доход за рубежом. Гражданин, который платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию имеет право получить на общих условиях.

Электрозарядки на всех парковках. Пока в планах. О своих намерениях в данном направлении рассказали в Минрегионе. Как утверждают в министерстве, количество электромобилей в Украине постоянно увеличивается, и надо заранее позаботиться о необходимых зарядных устройствах для этих авто. Планируется к 2030 году все 100% машиномест на украинских парковках оборудовать электрозарядками.