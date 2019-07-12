Киевские дома получат паспорта

Паспортизация жилья в Киеве начнется уже в этом году, и тогда каждый владелец паспортизованного жилья сможет узнать о состоянии дома, его специфике, об экономических характеристиках.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

«Капитальный ремонт дома, его техническое состояние – это важнейший аспект в управлении домом, от которого действительно зависит и стоимость недвижимости, и безопасность. А без достоверной информации у владельцев квартир ни одного объективного решения принять нельзя», – сообщил Петр Пантелеев.

Паспортизация в Киеве начнется уже в этом году.

“Квартира как объект недвижимости – это наш капитал, она имеет свою рыночную стоимость, и от того, в каком состоянии дом, зависит рыночная стоимость нашей квартиры”, – добавил заместитель председателя КГГА.

Каждый владелец паспортизованного жилья сможет узнать:

состояние дома,

его специфику,

экономические характеристики,

домовые общины смогут принимать определенные решения о создании ОСМД , проведении капремонтов дома, модернизации, энергоэффективности.

По словам Петра Пантелеева, около 80% столичных многоэтажек требуют комплексного капитального ремонта ремонта. Ориентировочная сумма необходимых средств – 10 миллиардов гривен.

Отмечается, что будет создана рабочая группа, которая должна разработать рекомендации с действующим законодательством совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В результате это позволит сделать вопрос ремонтов жилых домов приоритетным в государственной политике Украины.