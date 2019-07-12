Минрегион предлагает сделать обязательным проектирование электрозарядок на АЗС

Минрегион предлагает внести изменения в соответствующие строительные нормы, чтобы электрозарядные станции обязательно проектировались на автозаправочных станциях.

Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

“Друзья, мы продолжаем обновлять устаревшие государственные строительные нормы. Сейчас одно из предложений, которое активно рассматривается – внести изменения в соответствующие ГСН, чтобы электрозарядные станции обязательно проектировались на автозаправочных станциях (АЗС)”, – говорится в сообщении.

С чем связаны данные изменения?

Количество электромобилей в Украине, как и во всем мире, постоянно увеличивается. И надо заранее позаботиться о необходимых зарядных устройствах для этих авто. Поэтому предлагается внести новые изменения в соответствующие строительные нормы, чтобы на новых и реконструированных АЗС в обязательном порядке проектировались зарядки для электромобилей.

По словам Парцхаладзе, министерство планирует, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на украинских парковках были с электрозарядками. И во всех других общественных местах они тоже обязательно оборудовались. В первую очередь, на автозаправках и возле жилых домов.

Кроме этого, на прошлой неделе Верховная Рада поддержала в целом законопроект №10405 о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, который направлен на урегулирование вопроса с парковками и зарядными станциями для электрокаров. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.