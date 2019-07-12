Закон о языке вступил в силу: кого и на сколько смогут штрафовать

Во вторник, 16 июля, в Украине начал действовать Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Документ начал действовать через два месяца после публикации его в газете “Голос Украины”.

Сейчас правительство работает над созданием Нацкомиссии по стандартам государственного языка. Также будет необходимо назначить представителя по защите государственного языка (новая должность, институция которой еще не создана). Их главными заданиями будут ратификация требований к уровням владения украинским языком для тех, кто хочет получить гражданство, проведение экзаменов и выдача сертификатов по их результатам. Также он будет принимать жалобы и штрафовать за нарушение принятого закона в сфере услуг.

Кого и на сколько будут штрафовать за нарушения? За отказ в общении на государственном языке смогут получить штраф госслужащие и органы власти. В сфере обслуживания за нарушения сотрудников выписывать взыскание будут непосредственно компаниям, на которые они работают.

После получения первой жалобы новая Комиссия проведет проверку, после второй – выпишет предупреждение, а после третьей – штраф. Его можно будет обжаловать в суде. Такая система начнет действовать через три года.

Размеры штрафов:

3,4-5,1 тыс. грн — такой штраф ждет работников сферы науки, культуры, спорта, здравоохранения, издательства, телекоммуникации и почтовой связи, а также нарушения в интерфейсах программ и сайтов, в публичных объявлениях и мероприятиях, рекламе, транспорте;

3,4-6,8 тыс. грн — сумма, которую заплатят за нарушения во время заседаний, встреч, рабочего общения и документооборота в органах власти, государственных органах, коммунальных предприятиях, судах, Вооруженных силах Украины и правоохранительных органах;

5,1-6,8 тыс. грн — за отказ предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке;