Минюст зарегистрировал новую Таможенную службу

Государственная таможенная служба, которую возглавляет экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, получила регистрацию как юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

“Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефедов зарегистрировал Государственную таможенную службу”, – написала Маркарова.

Напомним, что с 15 июля Нефьодов начал работу на должности главы Государственной таможенной службы и прекращает выполнение обязанностей первого замминистра экономического развития и торговли.