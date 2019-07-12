Минюст зарегистрировал новую Таможенную службу

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Государственная таможенная служба, которую возглавляет экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, получила регистрацию как юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.
Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
“Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефедов зарегистрировал Государственную таможенную службу”, – написала Маркарова.
Напомним, что с 15 июля Нефьодов начал работу на должности главы Государственной таможенной службы и прекращает выполнение обязанностей первого замминистра экономического развития и торговли.
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