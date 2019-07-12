День финансов, 15 июля: бонды «Нафтогаза», техосмотры на СТО, жизнь без жетонов

Понедельник, 15 июля, принес новости, к которым (на всякий случай) лучше подготовиться:

Подготовка к техосмотрам. Правительство продолжает активную подготовку к запуску в Украине полноценной системы технического контроля автомобилей. Хотя точной даты запуска обязательного осмотра для всех пока нет, до 2022 года Украина обязана вернуть малоприятную для автолюбителей процедуру. Чиновники ведут активную подготовку к запуску системы. Базовая идея состоит в том, чтобы отдать функции проведения техосмотра всем желающим СТО.

Облигации «Нафтогаза». Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» размещает пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долл. под 7,375%. По данным Refinitiv IFR (Іnternational financing review), спрос на облигации в долларах превысил 850 миллионов, в евро – превысил 1,5 миллиарда евро.

Жизнь без жетонов. Киев начал отказываться от жетонов. С 15 июля на двух станциях столичного метрополитена их уже не будут продавать или принимать. На станциях будут работать только современные средства оплаты. Планируется, что полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.

Зарплаты стремительно растут. Остановитесь! Для Украины сейчас очень важно остановить стремительный рост минимальной заработной платы, а также повышение зарплат в государственном секторе, до завершения реформирования в экономике. Так считают во Всемирном банке. Если этого не сделать, уверяют в финучреждении, чистый экономический эффект будет отрицательным: ограниченное количество населения выиграет от увеличения своих доходов, тогда как остальные из экономических агентов пострадают.

Если за границу. На авто. С украинскими водительскими правами можно путешествовать по Турции, Израилю и еще в 87 странах, подписавших в 1968 году Венскую конвенцию «О дорожном движении». Но есть страны, где, кроме обычных водительских прав, нужно брать еще и Международное водительское удостоверение. Например, Кипр. МВД разработало онлайн-сервис, который позволяет проверить, какие документы нужны для поездки на собственном авто за границу.

У “Слуги народа” 97,5, а у Гройсмана – 72,2. Речь о поступлениях на счета партий. ЦИК обнародовала большую часть промежуточных финансовых отчетов политических партий за избирательную кампанию. Оказывается, на избирательную кампанию политпартии уже собрали более 568 миллионов гривен. И это еще неполная сумма, поскольку несколько партий еще не разместили свои отчеты. ТОП партий по поступлениям средств.