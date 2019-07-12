Первые избирательные финотчеты партий: поступления и расходы

ЦИК обнародовала большую часть промежуточных финансовых отчетов политических партий за избирательную кампанию.

Об этом сообщает общественное движение Честно .

На избирательную кампанию политпартии собрали более 568 миллионов гривен. Эта сумма неполная, поскольку несколько партий еще не разместили свои отчеты. Источники поступления средств на избирательную кампанию пока неизвестны. Часть их станет доступной не ранее чем через месяц.

ТОП партий по поступлениям средств на счет избирательного фонда:

“Радикальная партия Олега Ляшко” – 98,2 млн

“Слуга народа” – 97,5 млн

“Голос” – 78 млн

“Украинская стратегия Гройсмана” – 72,2 млн

“Оппозиционный блок” – 69 млн

“Европейская Солидарность” – 47,3 млн

“Батькивщина” – 35,4 млн

“Гражданская позиция” – 21 млн

“Сила и Честь” – 19 млн

Объединение “Самопомощь” – 15,5 млн

“Аграрная партия Украины” – 6,7 млн

“Партия Шария” – 4 млн

ПП “Независимость” – 2,3 млн

Всеукраинское объединение “Факел” – 2 млн

ПП “Сила права” – 353 тыс

“Социальная справедливость” – 100 тыс

“Партия зеленых Украины” – 0 грн (пустой отчет)

Большинство избирательных фондов получали средства из текущих счетов партии, о чем указано в их финансовых отчетах. То есть реальное происхождение средств на избирательную кампанию мы сможем узнать частично в августе (именно тогда партии подадут в НАПК отчеты за второй квартал 2019 года) и в ноябре (когда партии подадут отчеты за третий квартал, которые будут включать взносы за июль).

544 миллиона (96%) из 568 миллионов гривен – это средства политических партий, которые были собраны на текущие, а затем переведены на избирательные счета.

Совокупные расходы партий, по данным финансовых отчетов, составляют 506 миллионов гривен:

“Слуга народа” – 96,9 млн

“Радикальная партия Олега Ляшко” – 73 млн

“Голос” – 71,6 млн

Украинский стратегия Гройсмана – 61,2 млн

Оппозиционный блок – 55 млн

“Европейская Солидарность” – 47,2 млн

“Батькивщина” – 35 млн

“Гражданская позиция” – 21 млн

“Сила и Честь” – 18,4 млн

Объединение “Самопомощь” – 15,2 млн

“Аграрная партия Украины” – 6,5 млн

“Партия Шария” – 2,1 млн

ЧП “Независимость” – 2 млн

Всеукраинское объединение “Факел” – 1,6 млн

ПП “Сила права” – 350 тыс.

“Социальная справедливость” – 0 грн

Партия зеленых Украины – 0 грн

411,5 млн гривен партии потратили на рекламу в СМИ, более всего на телевидении – 81% от общего объема расходов партий.