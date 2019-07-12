Первые избирательные финотчеты партий: поступления и расходы

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ЦИК обнародовала большую часть промежуточных финансовых отчетов политических партий за избирательную кампанию.
Об этом сообщает общественное движение Честно.
На избирательную кампанию политпартии собрали более 568 миллионов гривен. Эта сумма неполная, поскольку несколько партий еще не разместили свои отчеты. Источники поступления средств на избирательную кампанию пока неизвестны. Часть их станет доступной не ранее чем через месяц.
ТОП партий по поступлениям средств на счет избирательного фонда:
Большинство избирательных фондов получали средства из текущих счетов партии, о чем указано в их финансовых отчетах. То есть реальное происхождение средств на избирательную кампанию мы сможем узнать частично в августе (именно тогда партии подадут в НАПК отчеты за второй квартал 2019 года) и в ноябре (когда партии подадут отчеты за третий квартал, которые будут включать взносы за июль).
544 миллиона (96%) из 568 миллионов гривен – это средства политических партий, которые были собраны на текущие, а затем переведены на избирательные счета.
Совокупные расходы партий, по данным финансовых отчетов, составляют 506 миллионов гривен:
411,5 млн гривен партии потратили на рекламу в СМИ, более всего на телевидении – 81% от общего объема расходов партий.
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