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ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в Украине

ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в Украине

Для Украины сейчас очень важно остановить стремительный рост минимальной заработной платы, а также повышение зарплат в государственном секторе, до завершения реформирования в экономике.

Об этом рассказала экономист Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в интервью “Зеркалу недели”.

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“Сейчас очень важно остановить стремительный рост минимальной заработной платы до того момента, пока не будет завершено основные структурные реформы в экономике. Кроме того, любые повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе пока тоже нежелательны, поскольку в конечном итоге они будут иметь негативные последствия для экономического роста. То есть чистый экономический эффект от них будет отрицательным: ограниченное количество населения выигрывает от увеличения своих доходов, тогда как остальные из экономических агентов пострадают”, – отметила Головач.

По ее словам, заработные платы растут исключительно за счет повышения производительности труда, в Украине же этот рост происходит при сохранении уровня производительности, поэтому спрос внутри страны увеличивается гораздо быстрее, чем предложение успевает на него отреагировать.

“Если бы наши производители имели возможность отреагировать на рост спроса быстро, не было бы никаких проблем. Но у них не было такой возможности, потому что НБУ, реагируя на инфляционные давления, вынужден был поднять учетную ставку, что сделало деньги дорогими. А если внутренние производители не смогли удовлетворить растущий спрос населения, то его будет удовлетворять импорт, что и привело к углублению наших проблем с внешнеторговым балансом”, – пояснила экономист.

По материалам Зеркало Недели
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