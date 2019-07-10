Как будет расти зарплата педагогов с 2020 года

Зарплата педагогов будет расти примерно на половину прожиточного минимума в год с 2020-го по 2023 год.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Как отметила Гриневич, сейчас мы предлагаем план, как выйти к 2023 году на нормы закона – 4 прожиточных минимума.

Как будут повышать:

В 2020 году этот минимальный оклад – 2,5 прожиточных минимумов,

2021 – три прожиточных минимума,

2022 – 3,5 и с января 2023 – 4 прожиточных минимума.

На сегодняшний день минимальный должностной оклад в сфере образования составляет 1,7 прожиточных минимумов.

Также специалисты будут получать дополнительно средства на оздоровление и вознаграждение за работу.

Таким образом среднегодовая зарплата составит 7427 грн в месяц.

Кто и что будет получать:

Молодой воспитатель детсада будет получать в месяц 6369 грн.

Воспитатель с опытом – более 9 тыс. грн в месяц.

Зарплата молодого учителя составит 7643 грн без учета надбавок и 8701 грн – с надбавками.