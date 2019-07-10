Как будет расти зарплата педагогов с 2020 года

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Зарплата педагогов будет расти примерно на половину прожиточного минимума в год с 2020-го по 2023 год.
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Как отметила Гриневич, сейчас мы предлагаем план, как выйти к 2023 году на нормы закона – 4 прожиточных минимума.
Как будут повышать:
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