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Техосмотр по-новому – на дороги не выпустят ржавые машины

Техосмотр по-новому – на дороги не выпустят ржавые машины

Правительство продолжает активную подготовку к запуску в Украине полноценной системы технического контроля автомобилей. С этой целью Министерство внутренних дел разработало и опубликовало на своем сайте проект постановления, который утвердит порядок верификации выданных автомобилистам талонов техконтроля.

В настоящий момент регулярный техосмотр должны проходить только отдельные категории автомобилистов (преимущественно коммерческий автотранспорт). И хотя точной даты запуска обязательного осмотра для всех пока нет, до 2022 года Украина обязана вернуть малоприятную для автолюбителей процедуру. Это прямо предусмотрено соглашением об ассоциации с ЕС.

Один из вариантов запуска механизма в мае этого года предложило Мининфраструктуры. В их версии техосмотры каждые 2 года станут обязательными для всех владельцев авто с 1 января 2022 года.

Однако уже сейчас чиновники ведут активную подготовку к запуску системы техконтроля. Базовая идея состоит в том, чтобы отдать функции проведения техосмотра всем желающим СТО. Только бы те прошли сертификацию. Однако такой подход требует от государства дополнительного контроля. Чтобы нацеленная на повышение безопасности идея не превратилась в коррупционную «пустышку». Именно такие задачи и преследует опубликованный для ознакомления документ.

По материалам УБР
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