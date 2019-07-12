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Метро Киева начинает отказываться от жетонов

Метро Киева начинает отказываться от жетонов

С 15 июля на двух станциях столичного метрополитена не будут продавать и принимать жетоны.

Об этом сообщается на официальной странице КП “Киевский метрополитен” в Facebook.

“Этот день настал – первые 2 вестибюля начинают работать без жетонов. С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюле станции “Нивки” (выход к пожарной части) и станции “Ипподром” (выход к Ипподрому). Здесь будут работать только современные средства оплаты”, – говорится в сообщении.

Полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.

Ранее купленные жетоны можно будет еще использовать в других вестибюлях данных станций и всех остальных.

Как удобно платить в метро:

1) Карта метро

  • продается на всех станциях – как за наличные, так и по безналичному расчету,
  • залоговая стоимость 15 грн (возвращается при сдаче карты после использования поездок в кассу),
  • стоимость поездок от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества.
  • можно проводить группу лиц (например, если вы везете детей на экскурсию),
  • действительна год после последней поездки.

2) Бесконтактная банковская карта

  • работает на желтых турникетах,
  • стоимость поездки 8 грн,
  • работает с приложениями ApplePay и GooglePay,
  • иногда в банковской системе бывают сбои, тогда вам придется либо подождать до возобновления работы или воспользоваться альтернативным способом оплаты.

3) е-билет

  • работает как в метро, ​​так и в наземном транспорте (турникеты обозначены),
  • в метро продается на станциях – Крещатик, Театральная, Майдан Незалежности, Лесная, Арсенальная, Академгородок, Теремки, Выдубичи, Почайна,
  • стоимость 50 грн,
  • стоимость поездок от 8 до 6,5 грн, в зависимости от количества,
  • пополнение онлайн – https://transport.kyivcity.gov.ua/
  • оператором системы является КП “ГИВЦ”, при некорректном срабатывании нужно обратиться по телефону 044 366 55 55

Если карта метро сломалась и вы хотите ее заменить и перенести поездки:

  • Следует обратиться в сервисные центры метро.
  • Они работают на станциях Политехнический институт, Майдан Незалежности, Почайна, Крещатик, Дорогожичи и Дарница. С 8 до 19 без выходных. Техперерыв 12.00 -12.30.
По материалам Finance.UA
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