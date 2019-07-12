Метро Киева начинает отказываться от жетонов

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С 15 июля на двух станциях столичного метрополитена не будут продавать и принимать жетоны.
Об этом сообщается на официальной странице КП “Киевский метрополитен” в Facebook.
“Этот день настал – первые 2 вестибюля начинают работать без жетонов. С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюле станции “Нивки” (выход к пожарной части) и станции “Ипподром” (выход к Ипподрому). Здесь будут работать только современные средства оплаты”, – говорится в сообщении.
Полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.
Ранее купленные жетоны можно будет еще использовать в других вестибюлях данных станций и всех остальных.
Как удобно платить в метро:
1) Карта метро
2) Бесконтактная банковская карта
3) е-билет
Если карта метро сломалась и вы хотите ее заменить и перенести поездки:
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