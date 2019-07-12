Какие документы нужны для поездки за границу на собственном авто

В сервисном центре МВД напомнили об официальном сервисе, который позволяет проверить, какие документы нужны для поездки на собственном авто за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице Главного сервисного центра в Facebook.

Что понадобится автомобилисту для путешествия за границу на собственном авто:

национальное водительское удостоверение,

опознавательный знак Украины на машине, но на автомобиль не могут быть установлены именные номера,

договор обязательного страхования – «Зеленая карта»,

свидетельство о регистрации авто и номерные знаки на нем.

С украинскими водительскими правами можно путешествовать по Турции, Израилю, и еще в 87 странах, подписавших в 1968 году Венскую конвенцию «О дорожном движении».

Но есть страны, где, кроме обычных водительских прав, нужно брать еще и Международное водительское удостоверение. Например, Кипр.

Пресс-служба МВД предлагает онлайн-сервис, где можно узнать все тонкости поездки за границу. Онлайн-сервис по ссылке .