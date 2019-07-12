Какие документы нужны для поездки за границу на собственном авто

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В сервисном центре МВД напомнили об официальном сервисе, который позволяет проверить, какие документы нужны для поездки на собственном авто за границу.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице Главного сервисного центра в Facebook.
Что понадобится автомобилисту для путешествия за границу на собственном авто:
С украинскими водительскими правами можно путешествовать по Турции, Израилю, и еще в 87 странах, подписавших в 1968 году Венскую конвенцию «О дорожном движении».
Но есть страны, где, кроме обычных водительских прав, нужно брать еще и Международное водительское удостоверение. Например, Кипр.
Пресс-служба МВД предлагает онлайн-сервис, где можно узнать все тонкости поездки за границу. Онлайн-сервис по ссылке.
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