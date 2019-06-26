День финансов, 2 июля: 14 системно важных банков, 1 онлайн-калькулятор справедливых цен, 5 тыс. в "минималке"

Вторник, 2 июля. Про долгожданные единицы, десятки и сотни.

14 самых важных (по версии НБУ). Национальный банк определил 14 банков системно важными в соответствии с обновленной методологией. Как уточняет регулятор, системно важный банк – это банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. Если желаете узнать, кто же входит в этот список, вам сюда

5 крупнейших получателей возмещения НДС. Компании “Азовсталь”, “Сантрейд” и “Кернел-Трейд” получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость в июне. Кроме них в пятерке компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, “Арселор Миттал Кривой Рог”, “Запорожсталь”. Больше о суммах.

1 онлайн-калькулятор для справедливых цен. Минюст запустил новый онлайн-калькулятор, с помощью которого граждане смогут самостоятельно посчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду. Говорят, стоимость отопления в разных областях Украины кардинально разнится из-за непрозрачности формирования тарифов, коррумпированности предприятий – поставщиков на местах. Если желаете перепроверить.

5 тыс. в “минималке”. Вы еще ждете повышения минимальной зарплаты? Тогда для вас хорошие новости — повышение не за горами. Если говорить точнее, в 2021 даже обещают повышение до 5003 грн. Тенденция, по версии Минфина, должна быть следующей: в 2019 году – 4173 грн, в 2020 году – 4723 грн, в 2021 году – 5003 грн, в 2022-м – 5290 грн.

150 “автоматизированных мест кассиров” в столичном метро. КП “Киевский метрополитен” закупит 150 “автоматизированных рабочих мест кассиров”, чтобы вывести из обращения жетоны. Один аппарат будет стоить около 70 тысяч гривен. Автоматизированные кассы будут продавать и пополнять бесконтактные карты, исчислять остаток поездок, проверять подлинность купюр, оформлять, печатать и продавать разовые QR-билеты

100 сотрудников и 1 сайт IKEA. IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей еще до открытия первого магазина в Киеве. Кроме этого, компания начала подбор персонала для своего первого магазина городского формата в Киеве. IKEA хочет набрать около 100 сотрудников, которые будут работать в отделах продаж и работы с клиентами, логистики и дизайна интерьера.