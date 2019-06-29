В Минфине сообщили, когда украинцам ждать минималку в 5 тыс. грн

Минимальная зарплата достигнет уровня в 5 000 грн только в 2021 году.
Об этом сказано в макроэкономическом прогнозе Министерства финансов.
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К минимальной зарплате привязаны и пенсии для украинцев, которые имеют полный стаж и возраст от 65 лет. Напомним, минимальная пенсия с 1 июля выросла. Теперь она составит 1564 грн. Следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума в стране будет проведен в декабре 2019 года.
По прогонозу Минфина показатели минимальной зарплаты в Украине:
При этом, как утверждают в Министерстве, Украина продолжает улучшать позиции по международным ключевым рейтингам:
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