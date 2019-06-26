В Украине увеличился размер минимальной пенсии

Минимальная пенсия с 1 июля выросла. Теперь она составит 1564 грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума в стране будет проведен в декабре 2019 года.
Пенсионеры с минимальным размером пенсий получат доплату в размере 67 грн, как сообщает Министерства социальной политики Украины.
Также с 1 июля вырос прожиточный минимум на 86 гривен и теперь составляет 2007 гривен.
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