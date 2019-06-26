В Украине увеличился размер минимальной пенсии

Минимальная пенсия с 1 июля выросла. Теперь она составит 1564 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума в стране будет проведен в декабре 2019 года.

Пенсионеры с минимальным размером пенсий получат доплату в размере 67 грн, как сообщает Министерства социальной политики Украины.

Также с 1 июля вырос прожиточный минимум на 86 гривен и теперь составляет 2007 гривен.

Справка Finance.ua

В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров.

Средний размер выплаты после перерасчета составил около 3 тыс. гривен.

Максимальная пенсия составит 15,6 тыс. грн.

Ощадбанк будет доставлять пенсию на дом отдельным категориям лиц: лицам с инвалидностью I группы, лицам, которые в соответствии с предписанием врача не способны на самообслуживание, лицам, которые достигли 80 лет или проживают в населенных пунктах, где отсутствуют учреждения банка.