0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 308 0

В Украине увеличился размер минимальной пенсии

В Украине увеличился размер минимальной пенсии

Минимальная пенсия с 1 июля выросла. Теперь она составит 1564 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума в стране будет проведен в декабре 2019 года.

Пенсионеры с минимальным размером пенсий получат доплату в размере 67 грн, как сообщает Министерства социальной политики Украины.

Также с 1 июля вырос прожиточный минимум на 86 гривен и теперь составляет 2007 гривен.

Справка Finance.ua

  • В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров.
  • Средний размер выплаты после перерасчета составил около 3 тыс. гривен.
  • Максимальная пенсия составит 15,6 тыс. грн.
  • Ощадбанк будет доставлять пенсию на дом отдельным категориям лиц: лицам с инвалидностью I группы, лицам, которые в соответствии с предписанием врача не способны на самообслуживание, лицам, которые достигли 80 лет или проживают в населенных пунктах, где отсутствуют учреждения банка.
  • Компенсировать Ощадбанку расходы на доставку пенсий будут территориальные органы Пенсионного фонда, которые осуществляют выплату пенсий.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.