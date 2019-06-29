НБУ определил системно важные банки (инфографика)

Национальный банк определил 14 банков системно важными в соответствии с обновленной методологией.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Системно важный банк – это банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков.

“Национальный банк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, так как потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы”, – говорится в сообщении.

Согласно обновленной методологии, отныне системно важными являются 14 банков:

1. ПриватБанк;

2. Ощадбанк;

3. Укрэксимбанк;

4. Укргазбанк;

5. Альфа-банк;

6. Укрсоцбанк;

7. Райффайзен Банк Аваль;

8. ПУМБ;

9. Укрсиббанк;

10. ТАСкомбанк;

11. Универсал банк;

12. Кредобанк;

13. ОТП банк;

14. Пивденный.

Отмечается, что приобретение статуса системно важного налагает на банки дополнительную нагрузку: они обязаны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.