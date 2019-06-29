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НБУ определил системно важные банки (инфографика)

НБУ определил системно важные банки (инфографика)

Национальный банк определил 14 банков системно важными в соответствии с обновленной методологией.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Системно важный банк – это банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков.

“Национальный банк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, так как потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы”, – говорится в сообщении.

Согласно обновленной методологии, отныне системно важными являются 14 банков:

1. ПриватБанк;
2. Ощадбанк;
3. Укрэксимбанк;
4. Укргазбанк;
5. Альфа-банк;
6. Укрсоцбанк;
7. Райффайзен Банк Аваль;
8. ПУМБ;
9. Укрсиббанк;
10. ТАСкомбанк;
11. Универсал банк;
12. Кредобанк;
13. ОТП банк;
14. Пивденный.

Отмечается, что приобретение статуса системно важного налагает на банки дополнительную нагрузку: они обязаны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

По материалам Finance.UA
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